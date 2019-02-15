Российский биатлонист Александр Логинов остался на втором месте в общем зачете Кубка мира. 27-летний россиянин занял 28-е место в спринте на этапе Кубка мира в Солт-Лейк-Сити и набрал 609 очков.

Первое место занимает норвежец Йоханнес Бе (936), третье - француз Симон Дестье (588). Россиянин Евгений Гараничев располагается на 15-й строчке (348), Матвей Елисеев - на 28-й (213), Дмитрий Малышко - на 35-й (147), Александр Поварницын - на 53-й (57), Эдуард Латыпов - на 66-й (26), Максим Цветков - на 77-й (17).

Общий зачет (м)

1 (1). Йоханнес Бе (Норвегия) - 936 (+40)

2 (2). Александр Логинов (Россия) - 609 (+13)

3 (5). Симон Дестье (Франция) - 588 (+54)

4 (3). Мартен Фуркад (Франция) - 554 (0)

5 (4). Симон Эдер (Австрия) - 541 (+4)

6 (7). Кантен Фийон Майе (Франция) - 536 (+38)...

15 (15). Евгений Гараничев (Россия) - 348 (+26)...

28 (25). Матвей Елисеев (Россия) - 213 (0)...

35 (33). Дмитрий Малышко (Россия) - 147 (0)...

53 (53). Александр Поварницын (Россия) - 57 (+17)...

66 (66). Эдуард Латыпов (Россия) - 26 (0)...

77 (72). Максим Цветков (Россия) - 17 (0)

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