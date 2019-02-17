Логинов остался на 2-м месте в общем зачете Кубка мира, Гараничев опустился на 16-е

Российский биатлонис Александр Логинов тпосле гонки преследование на этапе Кубка мира в Солт-Лейк-Сити остался вторым в общем зачете. Он финишировал 7-м. Норвежец Йоханнес Бе продолжает лидировать, а замыкает тройку француз Симон Дестье.

Россиянин Евгений Гараничев​, опоздавший на гонку, опустился с 15-го на 16-е место.

Общий зачет (м)

1 (1). Йоханнес Бе (Норвегия) - 979 (+43)

2 (2). Александр Логинов (Россия) - 645 (+36)

3 (3). Симон Дестье (Франция) - 636 (+48)

4 (6). Кантен Фийон Майе (Франция) - 596 (+60)

5 (5). Симон Эдер (Австрия) - 569 (+28)

6 (4). Мартен Фуркад (Франция) - 554 (0)

16 (15). Евгений Гараничев (Россия) - 348 (0)

29 (28). Матвей Елисеев (Россия) - 213 (0)

35 (35). Дмитрий Малышко (Россия) - 147 (0)

51 (53). Александр Поварницын (Россия) - 66 (+9)

68 (66). Эдуард Латыпов (Россия) - 26 (0)