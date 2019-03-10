Логинов опустился на третье место в зачете пасьютов

Норвежец Йоханнес Бе возглавляет зачет гонок преследования. В активе 25-летнего биатлониста 326 баллов - сегодня он завоевал серебро в пасьюте на чемпионате мира в шведском Эстерсунде.

Второе место занимает француз Кантен Фийон Майе (286), третье - россиянин Александр Логинов (277). Евгений Гараничев занимает 17-е место, Матвей Елисеев - 31-е, Дмитрий Малышко - 35-е, Максим Цветков - 55-е, Александр Поварницын - 58-е.

Гонка преследования (м)

1 (1). Йоханнес Бе (Норвегия) - 326 (+54)

2 (3). Кантен Фийон Майе (Франция) - 286 (+48)

3 (2). Александр Логинов (Россия) - 277 (+27)

4 (4). Симон Дестье (Франция) - 237 (+9)

5 (6). Симон Эдер (Австрия) - 229 (+31)

6 (7). Антонен Гигонна (Франция) - 226 (+36)

7 (10). Мартен Фуркад (Франция) - 223 (+40)...

13 (17). Дмитрий Пидручный (Украина) - 170 (+60)...

17 (19). Евгений Гараничев (Россия) - 131 (+32)...

31 (28). Матвей Елисеев (Россия) - 72 (+6)...

35 (39). Дмитрий Малышко (Россия) - 58 (+11)...

55 (55). Максим Цветков (Россия) - 17 (0)...

58 (58). Александр Поварницын (Россия) - 15 (0)

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