Биатлонист сборной России Александр Логинов оценил свою нынешнюю спортивную форму.

— Да, с вызовами пандемии, я думаю, получилось справиться достаточно адекватно, — приводит слова Логинова «Тюменская арена». — Создал себе условия чуть заранее, чтобы иметь возможность комфортно тренироваться дома. Поэтому сейчас не будет проблем с переходом на постоянные нагрузки в формате сборов.

— Если вспомнить июль 2019-го и состояние тогда, сейчас отставание в форме заметно? Или все не так критично?

— Думаю, все не так критично. В обще-то, еще время есть. Да, мы ограничены в сборах, не можем поехать туда, куда запланировали. Но здесь, в Заводоуковске, например, шикарная база. Я тут не раз бывал. Считаю, это отличное место, чтобы провести в июле сбор, стрелковый, в том числе. Никаких проблем.