Логинов не выступит на чемпионате Европы в Минске

Российский биатлонист Александр Логинов не примет участия в чемпионате Европы в Минске. Тренерский штаб решил дать 27-летнему спортсмену возможность отдохнуть перед чемпионатом мира, который пройдет в шведском Эстерсунде с 7 по 17 марта.

- Логинов будет отдыхать и восстанавливаться, поэтому не выступит на чемпионате Европы, - сказал главный тренер сборной России Анатолий Хованцев в интервью ТАСС. - Он находится в нормальном, хорошем состоянии. Все остальные готовы к завтрашней гонке и побегут. Задачи на спринт - быстро бежать и хорошо стрелять.

Ранее тренерский штаб говорил о том, что Логинов выступит на чемпионате Европы в спринте и гонке преследования. Россиянин занимает 2-е место в общем зачете Кубка мира, имея в активе 645 очков.

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