Логинов не выступил на чемпионате Европы из-за ошибки? В СБР все объяснили

Глава медиа-службы Союза биатлонистов России (СБР) Константин Бойцов в интервью "СЭ" заявил, что Александр Логинов вместе с главным тренером национальной команды Анатолием Хованцевым приняли решение не выступать в спринте на чемпионате мира в Минске. Ранее сообщалось, что 27-летний россиянин пропустил эту гонку из-за технической ошибки руководства СБР.

- Логинов долго решал – выступать или нет в спринтерской гонке, - сказал Бойцов. - В конце концов, вчера после тренировки, и после обсуждения с Хованцевым, было принято решение, что в спринтерской гонке Логинов стартовать не будет, и ему лучше поехать отдохнуть. Это нормально, что он потренировался в Минске, побыл с командой и тренерами.

Прежде чем Александр улетел из Белоруссии, он поставил в известность своего личного тренера, (он это главному тренеру Анатолию Хованцеву подтвердил), сообщил свою позицию относительно спринтерской гонки. Тем удивительнее всплывшая претензия к СБР в некомпетентности. Все всё прекрасно знали – и Хованцев, и Касперович, и глава тренерского совета Максим Кугаевский, и президент СБР Владимир Драчев. (Арман Мкртчян)

Полностью интервью с Бойцовым читайте здесь