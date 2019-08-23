Логинов не собирается сдаваться в противостоянии с СБР

Российский биатлонист Александр Логинов не собирается идти на уступки и подписывать контракт с СБР на нынешних условиях. Ранее стало известно, что перед стартом сезона Логинов все еще не заключил соглашения с организацией.

— Я скажу честно, без лукавства: если мне не дадут выступать и это чем-то поможет СБР, я буду только рад, — цитирует sports.ru Логинова. — Конечно, все хотят бегать — и СБР заявляет спортсменов, у них есть на это право. Но я не вышел на биржу труда, а СБР — взял и подписал меня, а теперь может диктовать любые условия. Это не так. Если мы вдруг не сработаемся — значит, у нас отношения не получились.

Я сейчас даже не за себя говорю: потому что мои личные интересы перекликаются с интересами команды. У нас есть общее недовольство. Просто парни подписали договор, а я нет.

Но я такой человек: буду до конца вместе с командой, буду отстаивать ее интересы. Если я сейчас соглашусь: ай, я хочу выступать, давайте и дальше так жить, не слыша друг друга — значит, предам весь коллектив. А как я потом буду смотреть в глаза парням, которые пашут вместе со мной на тренировках?