Логинов не смог назвать причины неудачного спринта в Хохфильцене

Российский биатлонист Александр Логинов оценил свое выступление в спринте на третьем этапе Кубка мира в Хохфильцене. Он занял 20-е место.

— Надо разобраться, поговорить с тренером. Пока даже не могу понять, почему такой проигрыш, — отметил Логинов в эфире телеканала «Матч ТВ». — Сегодня состояние было хорошее. Я хорошо знаю трассу, и знаю, когда здесь бывает тяжело. Сегодня такого не было, чтобы я подвисал на подъемах. Поэтому странно.

Что касается лыж, то пока не могу ответить на этот вопрос. Был достаточно приличный ветер на пристрелке. Он был порывистый, так что не было понятно, какую поправку делать. Когда я пришел на первый огневой рубеж, ветер почти перестал дуть. В итоге выкрутил, но, может быть, чуть-чуть недокрутил.