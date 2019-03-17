19:10 | Биатлон

Логинов не смог дать интервью, потому что его увели на допинг-контроль

0
Обсудить

Лидер российской сборной по биатлону Александр Логинов занял четвертое место в масс-старте. На время чемпионата мира он взял обет молчания и именно после этой гонки должен был пообщаться с журналистами. Однако разговора не получилось.

- Извините, берут на допинг-контроль, - кивнул спортсмен на допинг-офицера, который шел рядом, передает из Эстерсунда спецкор "СЭ" Владимир Иванов.

Напомним, Логинов на чемпионате мира в Эстерсунде завоевал две медали: серебро в спринте и бронзу в мужской эстафете. 

Все о биатлоне - здесь

 

Опрос

Как вы оцените выступление сборной России по биатлону на ЧМ-2019?
Обсудить
голосовать
0
Обсудить
Загрузка...
Материалы других СМИ