Логинов не подписал контракт с СБР из-за разногласий по размещению логотипов спонсоров

Российский биатлонист Александр Логинов все еще не подписал контракт с Союзом биатлонистов России (СБР). Об этом сообщает Sports.ru.

По данным источника, СБР и Логинов не договорились о размещении спонсорских логотипов и о том, сколько денег за это будут получать организация и спортсмен.

Также есть разногласия по пунктам, касающимся организации сборов: Логинов и другие спортсмены недовольны организацией, обеспечением, логистикой.

Лучшие места для логотипов находятся на винтовке, правом плече, правой стороне шапочки. СБР хочет занять их под ключевых спонсоров – эти наклейки принесут федерации от 30 до 50 миллионов рублей за год. Логинов же хочет использовать их под логотипы личных спонсоров и заработать 2-3 миллиона.

Еще один биатлонист сборной России Дмитрий Малышко подтвердил, что группа спортсменов не согласна с условиями договора, но отказался делать заявление от команды.

Несколько дней назад президенту СБР Владимиру Драчеву пришло письмо с коллективным требованием: либо лучшие места для логотипов будут отданы под личных спонсоров, либо контракт будет разорван.