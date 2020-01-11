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Логинов не побежит эстафету из-за травмы локтя

00:23
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Тренер сборной России Сергей Белозеров рассказал, почему лидер команды Александр Логинов не примет участия в мужской эстафете на этапе Кубка мира в Оберхофе. Ранее стало известно, что эстафету побегут Карим Халили, Евгений Гараничев, Матвей Елисеев и Эдуард Латыпов.

Как сообщает «Спортбокс», тренер пояснил, что во время спринтерской гонки Логинов при перестроении на трассе споткнулся и травмировал локоть, который ранее у него был воспален. 27-летний биатлонист попросил не ставить его на эстафету, чтобы не усугублять проблему с рукой.

В спринте Логинов занял пятое место.

Ранее президент СБР Владимир Драчев заявил, что Логинов не бежит эстафету, поскольку было решено проверить молодых биатлонистов.

Дополнительная информация

https://news.sportbox.ru/Vidy_sporta/Biatlon/spbnews_NI1137849_Belozerov_objasnil_pochemu_Loginov_propustit_estafetu_v_Oberkhofe

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