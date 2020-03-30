Логинов не контактировал с первым тренером Халиуллиной, которая заболела коронавирусом

Чемпион мира по биатлону Александр Логинов не контактировал со своим первым тренером Екатериной Халиуллиной в Саратове, он находится дома на карантине с тех пор, как вернулся в Россию из Финляндии.

Ранее президент Союза биатлонистов России Владимир Драчев сообщил, что организация получила информацию о положительном тесте на коронавирус у чемпионки мира по биатлону среди юниоров Анастасии Халиуллиной. Ее мать Екатерина Халиуллина является первым тренером Логинова и так же, как и Александр, проживает в Саратове. Халиуллина-старшая вместе с дочерью находится в больнице под наблюдением врачей.

— С тех пор, как Саша приехал из Финляндии, он находится у себя дома. Ни с кем, кроме семьи, он не контактирует и не контактировал, — сказал тренер спортсмена Александр Касперович в интервью РИА «Новости». — Логинов самоизолирован и готовится по программе к следующему сезону. У него есть свой зал, есть все необходимые тренажеры. Выезжает из дома только по необходимости — за продуктами, вот и все. Ни с кем общения нет, мы это специально обговаривали. Незачем себя и других подвергать опасности.

В общей сложности было зафиксировано 723 740 случаев заболевания COVID-19. Умерли 34 018 человек, выздоровели — 152 042. Наибольшее количество случаев коронавируса было зафиксировано в США (143 025), Италии (97 689) и Китае (82 152). Наибольшее количество умерших от коронавируса — в Италии (10 779), Испании (6 803) и Китае (3 186).