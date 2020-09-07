Логинов может провести предсезонку на самоподготовке

Главный тренер сборной России Валерий Польховский не исключил варианта, при котором лидеру мужской команды Александру Логинову будет позволено провести на самоподготовке весь период до начала Кубка мира.

— А почему нет? Пусть будет так, — цитирует Пальховского РИА «Новости». — Зачем мы должны ему мешать? Получается у него — да ради бога! Если мы хотим создать сильную сборную, нам нужно не загонять людей в команду, а работать так, чтобы спортсмены стремились в нее попасть. Вот это задача тренеров.

Парень опытный. И я думаю, что когда он только уходил на самоподготовку, то уже понимал, что и как будет делать. Он был сейчас на сборе в Сочи, участвовал в игровых тренировках, с чем-то ему тренеры помогали в стрелковой подготовке. Тренеры сборной с ним в контакте, он уже готов потихоньку подключаться к команде.

По итогам последнего сезона Кубка мира Логинов занял седьмое место в общем зачете. Ранее было объявлено, что спортсмен решил готовиться к новому сезону самостоятельно, а не в составе сборной.