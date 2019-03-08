Логинов, Малышко, Гараничев и Елисеев выступят в спринте на ЧМ

Определилась российская четверка, которая выступит в субботнем мужском спринте на чемпионате мира по биатлону. Нашу команду представят Александр Логинов, Дмитрий Малышко, Евгений Гараничев и Матвей Елисеев​, передает из Эстерсунда спецкор "СЭ" Владимир Иванов.

Напомним, в четверг на чемпионате мира состоялась смешанная эстафета. Россия, которую представляли Евгения Павлова, Екатерина Юрлова-Перхт, Малышко и Логинов, заняла 4-е место.

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