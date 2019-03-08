16:19 | Биатлон

Логинов, Малышко, Гараничев и Елисеев выступят в спринте на ЧМ

1
Обсудить

Определилась российская четверка, которая выступит в субботнем мужском спринте на чемпионате мира по биатлону. Нашу команду представят Александр Логинов, Дмитрий Малышко, Евгений Гараничев и Матвей Елисеев​, передает из Эстерсунда спецкор "СЭ" Владимир Иванов.

Напомним, в четверг на чемпионате мира состоялась смешанная эстафета. Россия, которую представляли Евгения Павлова, Екатерина Юрлова-Перхт, Малышко и Логинов, заняла 4-е место.

Все о биатлоне – здесь

Опрос

Чего вы ждете от сборной России по биатлону на чемпионате мира-2019?
Обсудить
голосовать
1
Обсудить
Загрузка...
Материалы других СМИ