Логинов и Миронова продолжают возглавлять рейтинг СБР

Союза биатлонистов России опубликовал обновленный рейтинг спортсменов по итогам шестого этапа Кубка мира и Кубка IBU, а также отборочных соревнований в Ижевске. Его продолжают возглавлять Александр Логинов и Светлана Миронова, сообщает официальный сайт СБР.

В активе Логинова 1160 очков. Второе место в мужском зачете занимает Матвей Елисеев (984), а замыкает первую тройку Кирилл Стрельцов (715).

Миронова лидирует в рейтинге женщин, набрав 711 баллов. Второе место занимает Ирина Старых (677), третье — Екатерина Глазырина (673).