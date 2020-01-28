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Логинов и Миронова продолжают возглавлять рейтинг СБР

13:48
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Союза биатлонистов России опубликовал обновленный рейтинг спортсменов по итогам шестого этапа Кубка мира и Кубка IBU, а также отборочных соревнований в Ижевске. Его продолжают возглавлять Александр Логинов и Светлана Миронова, сообщает официальный сайт СБР.

В активе Логинова 1160 очков. Второе место в мужском зачете занимает Матвей Елисеев (984), а замыкает первую тройку Кирилл Стрельцов (715).

Миронова лидирует в рейтинге женщин, набрав 711 баллов. Второе место занимает Ирина Старых (677), третье — Екатерина Глазырина (673).

Дополнительная информация

https://www.biathlonrus.com/news/news/obnovlen-reyting-sbr/

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