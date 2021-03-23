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Логинов и Миронова лидируют в рейтинге СБР перед чемпионатом России

15:38

Представитель Тюменской области Александр Логинов занимает первое место в рейтинге СБР перед стартом чемпионата мира в Ханты-Мансийске. На его счету 1332 очка.

В тройку лидеров входят Эдуард Латыпов (Башкирия, 1291) и Матвей Елисеев (Москва, 1268). Четвертое место занимает Карим Халили (Москва, 1058), а пятое — Евгений Гараничев (Тюменская область, 945).

У женщин первой идет Светлана Миронова из Свердловской области (1374 очка). Следом за ней расположились Ульяна Кайшева (Удмуртия, 1213), Лариса Куклина (ЯНАО, 1029), Анастасия Егорова (Мурманская область, 888) и Наталья Гербулова (Красноярский край, 794).

Соревнования в Ханты-Мансийске пройдут с 31 марта по 4 апреля.

Дополнительная информация:

https://biathlonrus.com/news/loginov-i-mironova-lidiruyut-v-reytinge-sbr23/

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