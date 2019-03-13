Логинов и Гараничев выступят в масс-старте на ЧМ в Эстерсунде

Два российских биатлониста смогли отобраться в масс-старт на чемпионате мира в шведском Эстерсунде. Как сообщает официальный сайт IBU, в гонке примут участие Александр Логинов и Евгений Гараничев.

Напомним, 27-летний Логинов на этом чемпионате мира выиграл серебро в спринте, стал 14-м в пасьюте и 14-м в индивидуальной гонке. 31-летний Гараничев занял 17-е место в спринте, 9-е в преследовании и 7-е в индивидуалке.

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