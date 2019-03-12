Логинов и Гараничев побегут индивидуальную гонку. Павлова и Елисеев – сингл-микст

Определилась российская четверка, которая примет участие в завтрашней индивидуальной гонке на чемпионате мира. Россию представят Александр Логинов, Евгений Гараничев, Александр Поварницын и Никита Поршнев.
Сингл-микст побегут Евгения Павлова и Матвей Елисеев, передает из Эстерсунда спецкор "СЭ" Владимир Иванов.
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