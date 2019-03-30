Логинов и Елисеев - в заявке на масс-старт на чемпионате России

Стал известен список участников мужского масс-старта на чемпионате России в Тюмени. В список вошли Александр Логинов и Матвей Елисеев: первый выиграл пасьют на этом турнире, а второй завоевал золото в спринте.

Предварительный стартовый протокол

1. Семен Сучилов

2. Матвей Елисеев

3. Александр Логинов

4. Максим Цветков

5. Вадим Филимонов

6. Юрий Шопин

7. Иван Томилов

8. Максим Буртасов

9. Евгений Гараничев

10. Антон Бабиков

11. Дмитрий Малышко

12. Александр Поварницын

13. Сергей Корастылев

14. Эдуард Латыпов

15. Дмитрий Иванов

16. Никита Поршнев

17. Алексей Слепов

18. Василий Томшин

19. Владимир Семаков

20. Антон Свотин

21. Алексей Волков

22. Александр Попов

23. Карим Халили

24. Петр Пащенко

25. Дмитрий Абашев

26. Кирилл Стрельцов

27. Александр Жирный

28. Илья Машуков

29. Алексей Шевченко

30. Андрей Павлов

Напомним, Логинов стал вторым в общем зачете Кубка мира в минувшем сезоне, а Елисеев - 29-м. Они оба завоевали бронзовые медали чемпионата мира-2019 в шведском Эстерсунде в мужской эстафете. Логинов также выиграл серебро в спринте на том турнире.

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