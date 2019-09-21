Логинов, Гараничев и Юрлова выступят на первых этапах Кубка мира

Чемпионка мира Екатерина Юрлова-Перхт, трехкратный призер чемпионатов мира Александр Логинов и олимпийский призер Евгений Гараничев получили право выступить на первых трех этапах Кубка мира по биатлону без отбора. Это следует из проекта критериев определения составов национальной команды для участия в международных стартах предстоящего сезона, сообщает ТАСС.

В документе говорится, что на первые три этапа автоматически отбираются спортсмены, занявшие в общем зачете минувшего Кубка мира места с 1-го по 15-е. Логинов в прошлом сезоне стал вторым, Гараничев — 15-м, Юрлова-Перхт — 14-й.

Еще четыре мужчины и три женщины будут отобраны из числа тех, кто наберет наибольшее суммарное количество очков на контрольных стартах, которые пройдут в середине ноября в Тюмени.