Логинов, Гараничев и Елисеев выступят в масс-старте на этапе КМ в Норвегии

24 марта в норвежском Холменколлене состоится мужской масс-старт в рамках заключительного этапа Кубка мира по биатлону. Как сообщает официальный сайт IBU, Россию в этой гонке представят три спортсмена: Александр Логинов, Евгений Гараничев и Матвей Елисеев.

Логинов отправится на дистанцию под вторым номером, Гараничев - под 15-м, Елисеев - под 27-м.

Логинов занимает второе место в общем зачете Кубка мира, имея в активе 844 очка, Гараничев - 15-е (500), Елисеев - 30-е (274).

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