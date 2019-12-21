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Логинов, Елисеев, Поршнев, Миронова, Юрлова-Перхт и Куклина выступят в масс-стартах на этапе Кубка мира в Анси

19:13

Российские биатлонисты Александр Логинов, Матвей Елисеев, Никита Поршнев, Светлана Миронова, Екатерина Юрлова-Перхт и Лариса Куклина примут участие в масс-стартах на этапе Кубка мира в Анси.

Гонки состоятся завтра 22 декабря, начало мужского масс-старта в 14.10 по московскому времени, женского — в 16.15.

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