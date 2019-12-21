Логинов, Елисеев, Поршнев, Миронова, Юрлова-Перхт и Куклина выступят в масс-стартах на этапе Кубка мира в Анси
19:13
Российские биатлонисты Александр Логинов, Матвей Елисеев, Никита Поршнев, Светлана Миронова, Екатерина Юрлова-Перхт и Лариса Куклина примут участие в масс-стартах на этапе Кубка мира в Анси.
Гонки состоятся завтра 22 декабря, начало мужского масс-старта в 14.10 по московскому времени, женского — в 16.15.
Наши представители в масс-стартах на этапе Кубка мира в Анси: Александр Логинов, Матвей Елисеев, Никита Поршнев, Светлана Миронова, Екатерина Юрлова-Перхт и Лариса Куклина. Гонки состоятся 22 декабря. pic.twitter.com/vgKbm0zbjr— Биатлон России (@russianbiathlon) December 21, 2019
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