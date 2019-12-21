Логинов, Елисеев, Поршнев, Миронова, Юрлова-Перхт и Куклина выступят в масс-стартах на этапе Кубка мира в Анси

Наши представители в масс-стартах на этапе Кубка мира в Анси: Александр Логинов, Матвей Елисеев, Никита Поршнев, Светлана Миронова, Екатерина Юрлова-Перхт и Лариса Куклина. Гонки состоятся 22 декабря. pic.twitter.com/vgKbm0zbjr