Президент союза биатлонистов России Виктор Майгуров в эфире «Матч ТВ» объявил состав мужской сборной России по биатлону на первые этапы Кубка мира-2020/21 в Финляндии и Австрии.

В состав вошли: Александр Логинов, Матвей Елисеев, Евгений Гараничев, Антон Бабиков, Семен Сучилов, Эдуард Латыпов, Петр Пащенко.

Два этапа Кубка мира в Контиолахти (Финляндия) пройдут с 27 ноября по 6 декабря. Этапы в Хохфильцене (Австрия) состоятся с 7 по 20 декабря.