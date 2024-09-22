«ЛизаАлерт» рассказала о поисках заблудившейся матери тренера Кугаевского

Нина Кугаевская, мать главного тренера сборной Тюменской области по биатлону Максима Кугаевского, в день пропажи жаловалась родным о боли в ноге, сообщается в официальной группе поискового отряда «ЛизаАлерт» по Тюменской области.

82-летняя женщина пропала 10 сентября. Кугаевская ушла в лес и с тех пор не возвращалась домой. Поиски проводятся в Тобольском районе Тюменской области, у СТ Росинка и Малозоркальцевского сельского поселения.

Согласно данным родственникам Кугаевской, в последний раз она описывала свое местонахождение следующим образом: «Сижу на бугре в болоте, вокруг лес, идти не могу, болит нога». При этом женщина хорошо ориентируется в местности и владеет навыками выживания в непростых условиях.

«Группой коротких прозвонов и репостов проводится мониторинг медучреждений и изучение свидетельств. Выполняются задачи, поставленные отдельным группам», — говорится в сообщении организации.