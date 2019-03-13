"Лишний штрафной круг - банальная для биатлона ситуация". Юрлова-Перхт поддержала Гараничева

Российская биатлонистка Екатерина Юрлова-Перхт заявила, что хочет поддержать Евгения Гараничева. 31-летний спортсмен пробежал лишний штрафной круг в пасьюте на чемпионате мира в шведском Эстерсунде и занял 9-е место.

- То, что случилось с Евгением Гараничевым, слишком сильно, как мне кажется, раздуто прессой, - приводит слова Юрловой-Перхт РИА Новости. - Это абсолютно рядовая и, я бы сказала, банальная для биатлона ситуация – пробежать по ошибке лишний штрафной круг. И Женя – точно не последний биатлонист, который совершил такую ошибку. Просто на него сейчас столько всего навалилось, что я хотела бы только его поддержать.

Гараничев занимает 16-е место в общем зачете Кубка мира, имея в активе 402 очка.

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