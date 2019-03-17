Ликование Юрловой-Перхт на финише масс-старта на ЧМ. Видео

Российская биатлонистка Екатерина Юрлова-Перхт завоевала серебро в масс-старте на чемпионате мира в шведском Эстерсунде. Первое стала итальянка Доротея Вирер, третье - немка Дениза Херманн.

Россия занимает 7-е место в медальном зачете чемпионата мира: в активе национальной команды три медали.

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