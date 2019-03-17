Ликование Юрловой-Перхт на финише масс-старта на ЧМ. Видео

Российская биатлонистка Екатерина Юрлова-Перхт завоевала серебро в масс-старте на чемпионате мира в шведском Эстерсунде. Первое стала итальянка Доротея Вирер, третье - немка Дениза Херманн.
Your medalists of the women's mass start at the World Championships #2019Ostersund 👏– IBU World Cup (@IBU_WC) 17 марта 2019 г.
🥇🇮🇹 Dorothea Wierer @Fisiofficial
🥈🇷🇺 Ekaterina Yurlova-Percht @russianbiathlon
🥉🇩🇪 Denise Herrmann @skiverband
Watch the medal ceremony LIVE: https://t.co/bk5aBBso9Q pic.twitter.com/NpsKxKCFSC
Россия занимает 7-е место в медальном зачете чемпионата мира: в активе национальной команды три медали.
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