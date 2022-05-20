Сорин одобряет решение Халили тренироваться у Истомина

Личный тренер российского биатлониста Карима Халили Егор Сорин прокомментировал его решение готовиться к сезону в группе тренера Артема Истомина. К олимпийскому сезону Халили готовился вместе с Юрием Каминским.

— Карим всегда умел брать на себя ответственность, — сказал Сорин. — Сейчас он решил, что подготовка именно с Истоминым больше ему подойдет. Причем не в плане комфорта или каких-то личных отношений, у Истомина довольно жесткий план, а именно — в плане результата. В этой группе планируется более индивидуальный подход. Карим считает и видит, что такой вариант ему подойдет больше. Я не вижу в этом никакой проблемы, Халили — абсолютно самостоятельный спортсмен, имеет свое видение. Это спортсмен нового формата, готовый взять на себя ответственность в выборе тренерской группы. Уверен, что это правильно. В лыжах точно так же спортсмен вправе подойти к главному тренеру и высказать свои пожелания, в какой группе он хотел бы готовиться. Только не в стиле, где тебе больше нравится или где будет больше привилегий, а исходя из эффективности подготовки, в какой группе ты будешь работать продуктивней...