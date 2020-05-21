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Личный тренер Александра Логинова возглавит сборную Болгарии

12:33
Александр Касперович. Фото Андрей Аносов, СБР
Александр Касперович. Фото Андрей Аносов, СБР
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Личный тренер российского биатлониста Александра Логинова Александр Касперович возглавит сборную Болгарии, сообщается на официальном сайте Федерации биатлона Болгарии.

— У Федерации биатлона Болгарии есть предварительная договоренность с тренерами из России — Александром Касперовичем, который станет главным тренером, и Сергеем Башкировым, который станет его ассистентом, — говорится в заявлении на официальном сайте организации. — Они возглавят мужскую и женскую сборные Болгарии. Из-за ситуации с коронавирусом и запретом на въезд в страну гражданам стран, не входящих в ЕС, специалисты не могут приехать, чтобы подписать контракты и начать работу.

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