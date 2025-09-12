Летний чемпионат России по биатлону 2025: даты, расписание гонок, где смотреть трансляции
Летний чемпионат России по биатлону 2025 состоится с 11 по 14 сентября
Летний чемпионат России по биатлону 2025 состоится с 11 по 14 сентября. Турнир пройдет в Чайковском (Пермский край). «СЭ» публикует расписание гонок. Время начала — московское.
Расписание летнего чемпионата России по биатлону 2025
11 сентября, четверг
- 10.00. Индивидуальная гонка (роллеры). Женщины
- 12.30. Индивидуальная гонка (роллеры). Мужчины
13 сентября, суббота
- 8.30. Спринт (роллеры). Женщины
- 10.25. Спринт (роллеры). Мужчины
14 сентября, воскресенье
- 8.30. Эстафета (роллеры). Женщины
- 10.50. Эстафета (роллеры). Мужчины
Где смотреть летний чемпионат России по биатлону 2025
В прямом эфире трансляции Летнего чемпионата по биатлону показывают на телеканалах холдинга «Матч ТВ» и его сайте. Следить за новостями и результатами гонок можно в разделе биатлона на сайте «СЭ».
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