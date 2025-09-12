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12 сентября 2025, 13:00

Летний чемпионат России по биатлону 2025: даты, расписание гонок, где смотреть трансляции

Летний чемпионат России по биатлону 2025 состоится с 11 по 14 сентября
Валентина Глазко
редактор интернет отдела
Фото Союз биатлонистов России

Летний чемпионат России по биатлону 2025 состоится с 11 по 14 сентября. Турнир пройдет в Чайковском (Пермский край). «СЭ» публикует расписание гонок. Время начала — московское.

Расписание летнего чемпионата России по биатлону 2025

11 сентября, четверг

  • 10.00. Индивидуальная гонка (роллеры). Женщины
  • 12.30. Индивидуальная гонка (роллеры). Мужчины

13 сентября, суббота

  • 8.30. Спринт (роллеры). Женщины
  • 10.25. Спринт (роллеры). Мужчины

14 сентября, воскресенье

  • 8.30. Эстафета (роллеры). Женщины
  • 10.50. Эстафета (роллеры). Мужчины

Где смотреть летний чемпионат России по биатлону 2025

В прямом эфире трансляции Летнего чемпионата по биатлону показывают на телеканалах холдинга «Матч ТВ» и его сайте. Следить за новостями и результатами гонок можно в разделе биатлона на сайте «СЭ».

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