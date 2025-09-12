Летний чемпионат России по биатлону 2025: даты, расписание гонок, где смотреть трансляции

Летний чемпионат России по биатлону 2025 состоится с 11 по 14 сентября

Летний чемпионат России по биатлону 2025 состоится с 11 по 14 сентября. Турнир пройдет в Чайковском (Пермский край). «СЭ» публикует расписание гонок. Время начала — московское.

Расписание летнего чемпионата России по биатлону 2025

11 сентября, четверг

10.00. Индивидуальная гонка ( роллеры ) . Женщины

12.30. Индивидуальная гонка ( роллеры ) . Мужчины

13 сентября, суббота

8.30. Спринт ( роллеры ) . Женщины

10.25. Спринт ( роллеры ) . Мужчины

14 сентября, воскресенье

8.30. Эстафета ( роллеры ) . Женщины

10.50. Эстафета ( роллеры ) . Мужчины

Где смотреть летний чемпионат России по биатлону 2025

В прямом эфире трансляции Летнего чемпионата по биатлону показывают на телеканалах холдинга «Матч ТВ» и его сайте. Следить за новостями и результатами гонок можно в разделе биатлона на сайте «СЭ».