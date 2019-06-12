Лессер перенес операцию в связи с переломом ключицы

Двукратный чемпион мира по биатлону Эрик Лессер сломал ключицу в результате падения с велосипеда. Как сообщает Федерация лыжных видов спорта Германии, 31-летний спортсмен успешно перенес операцию 11 июля. В течение шести недель ему нельзя будет нагружать правую руку.

- Я не буду участвовать в соревнованиях City Biathlon в Висбадене в начале августа, - сказал Лессер. - В сложившейся ситуации моя основная цель - участие в летнем чемпионате Германии. Но пока меня ждут одинокие занятия на тренажерах.

В минувшем сезоне Лессер занял 23-е место в общем зачете Кубка мира, набрав 377 очков. Он также завоевал серебро в мужской эстафете на чемпионате мира-2019 в шведском Эстерсунде.

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