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Леонид Гурьев: «Миронова и Куклина не были готовы к стрельбе с 30-й установки»

11:29
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Тренер женской сборной России Леонид Гурьев отметил, что биатлонистки Светлана Миронова и Лариса Куклина не были готовы к тому, что будут стрелять с крайних установок во время масс-старта на этапе Кубка мира в немецком Оберхофе.

Миронова заняла 29-е место, допустив 10 промахов. Куклина расположилась на 30-й строчке (11 промахов).

— Ветер был страшный. Мы пристреливались с девятой по 20-ю установку, а девочки влетели на 30-й щит, — цитирует «РИА Новости» Гурьева. — Ветер был левый, поэтому сносило стрельбу вправо. Вот и сказалось. Девочки не сориентировались. Мы же смотрим всегда по движению вперед, хотим стрелять на лидирующих установках. Здесь они стреляли кучно, но не точно.

Дополнительная информация

https://rsport.ria.ru/20200113/1563355921.html

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