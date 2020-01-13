Леонид Гурьев: «Миронова и Куклина не были готовы к стрельбе с 30-й установки»

Тренер женской сборной России Леонид Гурьев отметил, что биатлонистки Светлана Миронова и Лариса Куклина не были готовы к тому, что будут стрелять с крайних установок во время масс-старта на этапе Кубка мира в немецком Оберхофе.

Миронова заняла 29-е место, допустив 10 промахов. Куклина расположилась на 30-й строчке (11 промахов).

— Ветер был страшный. Мы пристреливались с девятой по 20-ю установку, а девочки влетели на 30-й щит, — цитирует «РИА Новости» Гурьева. — Ветер был левый, поэтому сносило стрельбу вправо. Вот и сказалось. Девочки не сориентировались. Мы же смотрим всегда по движению вперед, хотим стрелять на лидирующих установках. Здесь они стреляли кучно, но не точно.