Леонид Гурьев: "Кугаевский, наверное, просто набухался"

Тренер сборной России Леонид Гурьев жестко ответил председателю тренерского совета Максиму Кугаевскому, который сказал, что лишний штрафной круг в исполнении Евгения Гараничева в преследовании – ошибка и вина тренерского штаба.

По словам специалиста, тренерам запрещено кричать что-то спортсменам с огневого рубежа, передает из Эстерсунда спецкор "СЭ" Владимир Иванов.

– Кугаевский, наверное, просто набухался, – предположил Гурьев. – Так и напишите! Неужели он не знает, что с огневого рубежа кричать вообще ничего нельзя. Это чревато дисквалификацией!

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