Лаура Дальмайер: "Рада, что теперь не должна отчитываться перед допинг-контролем"

Двукратная олимпийская чемпионка Лаура Дальмайер, объявившая о завершении карьеры, отметила, что теперь сможет больше времени уделять себе. По ее словам, решение назревало уже давно.

– Я с нетерпением жду новых перспектив и новых вызовов. Теперь я смогу больше времени проводить дома, – написала Дальмайер на своем официальном сайте. – Жизнь станет более спонтанной.

Я рада, что теперь не должна отчитываться каждую минуту, указывать свое точное местонахождение и всегда быть в доступе для допинк-контроля – с 6 утра до 11 вечера. Это самое настоящее вторжение в личную жизнь. К сожалению, лучшей системы для контроля чистоты спорта пока не существует.

Это сложное решение, но оно назревало уже давно. Сейчас лучшее время для этого.