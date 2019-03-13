Лаура Дальмайер: "Может показаться, что я постоянно болею"

Немецкая биатлонистка Лаура Дальмайер заявила, что на финише часто выглядит уставшей из-за того, что сражается до конца.

- Может показаться, что я постоянно болею, но в нашем виде спорта нужно всегда быть готовой на 100 процентов, - приводит слова Дальмайер Sport 1. - Я не смогу победить, если буду в форме только на 95 процентов.

На финише все представляется хуже, чем есть на самом деле. Ведь я всегда сражаюсь до конца и иногда выхожу за рамки своего болевого порога.

Напомним, на чемпионате мира, который проходит в шведском Эстерсунде, Дальмайер завоевала две бронзы: в спринте и в пасьюте.

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