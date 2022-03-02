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Сегодня, 22:09

Латыпову, Нигматуллиной и Резцовой присвоено звание «Заслуженный мастер спорта России»

Иван Шитик
Корреспондент

Министерство спорта России опубликовало приказ о присвоении почетного спортивного звания «Заслуженный мастер спорта России» Эдуарду Латыпову, Ульяне Нигматуллиной и Кристине Резцовой, сообщает пресс-служба СБР.

Приказ подписан Министром спорта Олегом Матыциным.

5 февраля на Олимпиаде-2022 в Пекине прошла смешанная эстафета по биатлону. Россияне Ульяна Нигматуллина, Кристина Резцова, Александр Логинов и Эдуард Латыпов завоевали бронзу.

Сборная России по биатлону
Кристина Резцова
Олег Матыцин
Ульяна Нигматуллина (Кайшева)
Эдуард Латыпов
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