Латыпову, Нигматуллиной и Резцовой присвоено звание «Заслуженный мастер спорта России»

Министерство спорта России опубликовало приказ о присвоении почетного спортивного звания «Заслуженный мастер спорта России» Эдуарду Латыпову, Ульяне Нигматуллиной и Кристине Резцовой, сообщает пресс-служба СБР.

Приказ подписан Министром спорта Олегом Матыциным.

5 февраля на Олимпиаде-2022 в Пекине прошла смешанная эстафета по биатлону. Россияне Ульяна Нигматуллина, Кристина Резцова, Александр Логинов и Эдуард Латыпов завоевали бронзу.