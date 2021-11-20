Латыпов выиграл контрольную индивидуальную гонку в Австрии

Эдуард Латыпов выиграл контрольную индивидуальную гонку на 12,5 километра с участием сборных России, Австрии, Беларуси, Болгарии и США. Соревнования прошли в австрийском Обертиллиахе.

Латыпов пришел первым к финишу, допустив один промах на огневом рубеже. Вторым стал австриец Симон Эдер, третьим еще один представитель Австрии — Феликс Ляйтнер.