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Латыпов выиграл контрольную индивидуальную гонку в Австрии

16:15
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Эдуард Латыпов выиграл контрольную индивидуальную гонку на 12,5 километра с участием сборных России, Австрии, Беларуси, Болгарии и США. Соревнования прошли в австрийском Обертиллиахе.

Латыпов пришел первым к финишу, допустив один промах на огневом рубеже. Вторым стал австриец Симон Эдер, третьим еще один представитель Австрии — Феликс Ляйтнер.

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Иван Шитик все материалы автора
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