Латыпов выиграл гонку преследования на чемпионате России

Эдуард Латыпов победил в гонке преследования на чемпионате России по биатлону в Ханты-Мансийске.

Латыпов показал время 31 минута 46,6 секунды, допустив два промаха.

Вторым стал Матвей Елисеев с отставанием 13,3 секунды и двумя промахами. Замкнул тройку призеров Семен Сучилов (2 промаха, отставние — 55,6 секунды).

Александр Логинов (6 промахов, отставание 3 минуты 21,7 секунды) занял 17-е место.