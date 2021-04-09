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Латыпов сравнил популярность биатлона и футбола в России

17:38
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Призер чемпионатов мира и Европы по биатлону Эдуард Латыпов сравнил популярность биатлона и футбола в России.

— Футбол и биатлон в России — это одни из самых популярных видов спорта, которые много показывают по телевизору. Нет каких-то профессиональных шуток биатлонистов над футболистами?

— Я думаю, что каждый вид спорта сложен. Нам со стороны легко говорить, мол так надо или так надо. Также и про биатлонистов говорят. Мы солидарны, потому что мы профессиональные спортсмены. Лично я болею за команду, за Россию, за наш клуб. Чтобы они максимально выдавали свой результат. Никакой жесткой критики нет. Конечно, бывают моменты, когда расстраиваешься, что не попали в ворота, но всякое бывает. Это спорт, — приводит слова Латыпова официальный сайт «Крыльев».

Дополнительная информация:

http://www.kc-camapa.ru/cgi-bin/newsprn.cgi?18740

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