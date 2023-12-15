Латыпов рассказал о победе на родном стадионе

Российский биатлонист Эдуард Латыпов рассказал, каково побеждать на родном стадионе в Уфе. Латыпов был сильнейшим на этапе Кубка Содружества в спринтерской гонке.

— Насколько приятно побеждать на родном стадионе?

— Всегда классно. Дом, здесь начинал. Приятно побеждать и делать приятное болельщикам.

— Помогает ли родной стадион в том плане, что ты хорошо знаешь подход к рубежу?

— Мне кажется, что все прекрасно знают любой стадион. Этот стадион не новый, поэтому все должны привыкнуть к подходу. Да, он специфический. Надо находить оптимальный вариант подхода. Можешь прийти медленно перевосстановиться, либо быстро и не успеть. Нужно найти середину.

— Тебя кто-то приехал поддержать или в выходные подъедут?

— Тут фан-клуб мой. Родные пока нет. Пятница — рабочий день. Думаю, завтра или послезавтра приедут. Они всегда болеют, даже если не здесь. Если приедут — отлично, если нет — тоже хорошо. Самое главное, чтобы им было удобно. Дорога нелегкая. Ехать далеко. Даже если не приедут, то мы всегда созваниваемся и передаем приветы. В селе, грубо говоря, все соседи. Когда идут с работы говорят родителям: «Передавайте привет». Очень приятно и радостно.

— Жене пока не разрешаешь с детьми приезжать?

— С маленькими детьми это очень сложно. И им спокойнее, и мне спокойнее, чтобы не приезжали. Не буду переживать, как они и где, мерзнут или не мерзнут. Будет потеплее — обязательно приедут, — сказал Латыпов.

Второе место в спринте на втором этапе Кубка Содружества занял Даниил Серохвостов. Третьим стал Кирилл Бажин. 16 декабря в 9.00 по московскому времени состоится мужская гонка преследования.