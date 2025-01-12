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Латыпов: «Серохвостов всегда бегал быстро и действительно функционально очень сильный спортсмен»

Сергей Разин
корреспондент
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Российский биатлонист Эдуард Латыпов прокомментировал конкуренцию с Даниилом Серохвостовым.

«Он всегда бегал быстро и действительно функционально очень сильный спортсмен. Он молодым попал на Кубок мира и уже там не затерялся среди именитых спортсменов. В скорости он всегда был хорош, но его подводило здоровье, из-за чего он не мог показывать свой максимум. Когда он вернулся в свои кондиции и стал показывать высокие скорости, я обрадовался, потому что такое сильное соперничество идет только на пользу», — приводит слова Латыпова «РБ Спорт».

На этапе Кубка России в Рязани Латыпов одержал победу в гонке преследования, опередив на 18 секунд белоруса Антона Смольского.

Источник: РБ Спорт
Даниил Серохвостов
Эдуард Латыпов
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