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14 сентября 2025, 18:00

Латыпов о схеме подготовки к зиме: «Если форсированно подвестись к первому этапу, затем будет спад, а мы все-таки стараемся выступать стабильно»

Сергей Лисин
Обозреватель отдела спорта

Эдуард Латыпов рассказал «СЭ», как в группе Каминского была выстроена подготовка к олимпийскому сезону-2025/26.

— Какие задачи были поставлены в начале подготовки к сезону и насколько удалось их выполнить?

— Это в процессе, выполняем. Первый срез был как раз на Кубке Содружества в Сочи, мы давно не бегали в горах и в этот раз попробовали без акклиматизации, живя внизу, чего раньше не делали. Сделали выводы. Кроме того, нужно было проверить наше состояние, учитывая текущий тренировочный план, который базировался на объемах и силовой подготовке, а вот скоростных работ было не так много. Хотели понять, имея такую базу, какую скорость она даст.

— Поняли?

— Было, конечно, тяжеловато, но результаты достойные, учитывая ту подготовку, которую мы сделали. Думаю, что план тренерский был направлен в любом случае на зимние старты. А летом мы, опытные спортсмены высокого уровня, должны бежать в любом состоянии, показывать результаты за счет высокой базовой работоспособности. Сейчас первый этап подготовки завершен, начинается второй, где уже будут скоростные работы.

Мы с Юрием Каминским уже давно работаем по такой схеме, хотя понятно, что год от года возникают изменения. Эта же схема использовалась и в сезоны, когда мы выступали на Кубках мира: заходить в зиму от силовых работ, от мощности, от объема, а уже ближе к стартам разгоняться на вкатке перед первыми этапами. Этот опыт у нас уже имеется. Чтобы сохранить скорость и хорошее самочувствие на протяжении всего сезона — это верный вариант, по моему мнению, так как гонок много и нужно иметь силы до конца зимы. Если, допустим, форсированно подвестись к первому этапу, затем, конечно, будет спад, а мы все-таки стараемся выступать стабильно.

На летнем чемпионате России в Чайковском Латыпов выиграл индивидуальную гонку и стал бронзовым призером в эстафете в составе сборной Башкортостана.

Эдуард Латыпов.«Мы на верном пути, к зиме все будет хорошо». Латыпов — об итогах летней подготовки
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Эдуард Латыпов
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