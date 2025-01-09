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Латыпов: «Рад за тех ребят, которые имеют возможность выступать на международной арене»

Камила Абдурахманова
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Бронзовый призер Олимпийских игр по биатлону Эдуард Латыпов рассказал о том, что верит в попадание на Олимпийские игры в Италии.

— Верите, что вслед за ними скоро и биатлонистов начнут допускать до международных стартов?

— Надеюсь. В любом случае хорошо, что допускают сейчас других спортсменов. Это приятные новости. Повторюсь, рад за тех ребят, которые имеют возможность выступать на международной арене. Хочется верить, что скоро и нас допустят. Мы тоже ждем своего времени — надеюсь, оно не за горами.

— Сохраняете веру на то, что через год попадете на Олимпиаду в Кортина-д'Ампеццо?

— В любом случае мы тренируемся и работаем для этого. У нас под это заточены весь план и тренировочный процесс. Главное, быть готовым к Олимпиаде, а там уже время покажет. Будет видно, пустят нас туда или нет, — приводит слова Латыпова «Известия».

30-летний Латыпов — 3-кратный бронзовый призер Олимпийских игр и бронзовый призер чемпионата мира.

Источник: Известия
Биатлон
Эдуард Латыпов
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