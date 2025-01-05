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Латыпов — о Гонке чемпионов: «Лыжники побывали в нашей атмосфере. Надеюсь, что такая традиция будет почаще»

Михаил Кузнецов
Корреспондент отдела спорта
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Трехкратный олимпийский призер в биатлоне Эдуард Латыпов поделился с «СЭ» эмоциями от прошедшей в Рязани лыжно-биатлонной «Гонки чемпионов».

— Сблизили эти два дня лыжи и биатлон?

— Лично для меня — да. Со многими ребятами, с которыми не так был знаком, познакомились поближе. А с другими мы и так хорошо общались на протяжении многих лет. Здесь мы вспомнили былое, пообщались... Рад, что увиделись. Не так часто пересекаемся где-то вместе. От этого только плюс нам всем. Обменялись эмоциями, опытом... Они побывали в нашей атмосфере, мы много бегали на их гонках. Надеюсь, что такая традиция будет почаще.

— Лыжники говорят, что им эти старты напомнили Кубок мира, так как сейчас у них далеко не везде собираются болельщики. У биатлонистов полные трибуны видно чаще.

— Это хороший пример, что в наших регионах могут приходить болеть за спортсменов. В биатлоне эта практика более частая. Надеюсь, что и у лыжников то же так же будет. Благодаря этим соревнованиям, думаю, что так и будет, — сказал Латыпов «СЭ».

30-летний Латыпов — 3-кратный бронзовый призер Олимпийских игр и бронзовый призер чемпионата мира.

Биатлон
Эдуард Латыпов
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