Латыпов победил в спринте на этапе Кубка Содружества
Российский биатлонист Эдуард Латыпов завоевал золотую медаль в спринте на этапе Кубка Содружества в Ханты-Мансийске.
30-летний спортсмен показал время 24 минуты 31,3 секунды, допустив два промаха на стрельбище. Второе место занял Даниил Серохвостов (+6,0, 3 промаха), замкнул тройку лучших Карим Халили (+16,1, 1 промах).
Ранее у девушек в спринте победительницей стала Тамара Дербушева.
Кубок Содружества по биатлону
2-й этап. Ханты-Мансийск
Мужчины. Спринт. Топ-5
1. Эдуард Латыпов — 24.31,3 (2 промаха)
2. Даниил Серохвостов — 6,0 (3)
3. Карим Халили — 16,1 (1)
4. Евгений Сидоров — 19,3 (0)
5. Алексей Зубарев — 33,6 (0)
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