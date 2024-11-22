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Сегодня, 13:16

Латыпов победил в спринте на этапе Кубка Содружества

Сергей Разин
корреспондент
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Российский биатлонист Эдуард Латыпов завоевал золотую медаль в спринте на этапе Кубка Содружества в Ханты-Мансийске.

30-летний спортсмен показал время 24 минуты 31,3 секунды, допустив два промаха на стрельбище. Второе место занял Даниил Серохвостов (+6,0, 3 промаха), замкнул тройку лучших Карим Халили (+16,1, 1 промах).

Ранее у девушек в спринте победительницей стала Тамара Дербушева.

Кубок Содружества по биатлону

2-й этап. Ханты-Мансийск

Мужчины. Спринт. Топ-5

1. Эдуард Латыпов — 24.31,3 (2 промаха)

2. Даниил Серохвостов — 6,0 (3)

3. Карим Халили — 16,1 (1)

4. Евгений Сидоров — 19,3 (0)

5. Алексей Зубарев — 33,6 (0)

Даниил Серохвостов
Карим Халили
Эдуард Латыпов
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