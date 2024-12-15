Биатлон
Кубок мира Чемпионат мира Олимпиада Новости
Главная
Биатлон

Сегодня, 10:37

Латыпов победил в пасьюте на третьем этапе Кубка России по биатлону

Алина Савинова
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте
Максим Цветков, Эдуард Латыпов и Рустам Каюмов.
Фото СБР

Представитель Республики Башкортостан Эдуард Латыпов занял первое место в гонке преследования на третьем этапе Кубка России по биатлону в Ижевске.

Бронзовый призер олимпийских игр финишировал с временем 34 минуты 51,4 секунды. На его счету 4 промаха на огневых рубежах.

Вторым стал Максим Цветков (Санкт-Петербург) с отставанием в 5,8 секунды, который допустил один промах. Тройку призеров замкнул Рустам Каюмов из Ямало-Ненецкого АО (+13,5; 3).

До последнего огневого рубежа в гонке с большим преимуществом лидировал победитель спринта Кирилл Бажин, однако на заключительной стойке он допустил четыре промаха и в итоге финишировал пятым.

Кубок России по биатлону-2024/25

3-й этап

Ижевск

Мужчины. Гонка преследования

1. Эдуард Латыпов — 34 минуты 51,4 секунды (4 промаха)

2. Максим Цветков +5,8 (1)

3. Рустам Каюмов +13,5 (3)

4. Карим Халили +23,9 (3)

5. Кирилл Бажин +40,8 (4)

Биатлон
Максим Цветков
Рустам Каюмов
Эдуард Латыпов
Читайте также
Карло Анчелотти: биография легенды «Милана» и тренера «Реала»
Более 1 тыс. бойцов дезертировали из бригады ВСУ «Анна Киевская»
Три пропущенных за 68 секунд, ярое сопротивление и победная птичка Кузи. Что произошло в матче Россия 25 – Беларусь
Нарышкин не обсуждал украинские удары по РФ и ответ «Орешником» с главой ЦРУ
Украинские чиновники в Курахово отказывали русскоязычным в гумпомощи
Президентом Грузии стал бывший футболист Кавелашвили
Популярное видео
Ничья Минакова и Джонсона, Папин нокаутировал Харди
«Сиэтл» — «Тампа-Бэй»: НХЛ, видеообзор матча
«Миннесота» — «Филадельфия»: НХЛ, видеообзор матча
«Рейнджерс» — «Лос-Анджелес»: НХЛ, видеообзор матча
«Астана» — «Челси»: Лига конференций, 5-й тур, видеообзор матча
«Рома» — «Брага»: Лига Европы, 6-й тур, видеообзор матча
«Рейнджерс» — «Тоттенхэм»: Лига Европы, 6-й тур, видеообзор матча
«Буде-Глимт» — «Бешикташ»: Лига Европы, 6-й тур, видеообзор матча
«Аякс» — «Лацио»: Лига Европы, 6-й тур, видеообзор матча
«Виктория» — «МЮ»: Лига Европы, 6-й тур, видеообзор матча
ПАОК — «Ференцварош»: Лига Европы, 6-й тур, видеообзор матча
«Калгари» — «Тампа-Бэй»: НХЛ, видеообзор матча
«Миннесота» — «Эдмонтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Сент-Луис» — «Сан-Хосе»: НХЛ, видеообзор матча
«Виннипег» — «Вегас»: НХЛ, видеообзор матча
«Монреаль» — «Питтсбург»: НХЛ, видеообзор матча
«Арсенал» — «Монако»: Лига чемпионов, 6-й тур, видеообзор матча
«Баффало» — «Рейнджерс»: НХЛ, видеообзор матча
«Ювентус» — «Манчестер Сити»: Лига чемпионов, 6-й тур, видеообзор матча
«Боруссия» — «Барселона»: Лига чемпионов, 6-й тур, видеообзор матча
«Милан» — «Црвена Звезда»: Лига чемпионов, 6-й тур, видеообзор матча
«Атлетико» — «Слован»: Лига чемпионов, 6-й тур, видеообзор матча
«Аталанта» — «Реал»: Лига чемпионов, 6-й тур, видеообзор матча
«Байер» — «Интер»: Лига чемпионов, 6-й тур, видеообзор матча
«Зальцбург» — «ПСЖ»: Лига чемпионов, 6-й тур, видеообзор матча
«Жирона» — «Ливерпуль»: Лига чемпионов, 6-й тур, видеообзор матча
Самые обсуждаемые
Сегодня
Вчера
Неделя

Кубок России по биатлону: смотреть трансляцию гонки преследования

Olimpbet awards

Кубок года по футболу

Новости
RSS RSS
Все новости