Латыпов о риске, на который пошел в эстафете: «Работал на максимуме с первого круга»

Эдуард Латыпов рассказал «СЭ», как оценивает свое выступление на чемпионате России по летнему биатлону, который завершился в Чайковском в воскресенье, 14 сентября.

— Спринтом ты вчера явно был недоволен. Если брать все три гонки чемпионата, какой подведешь итог?

— В целом неплохо. Чемпионат удался, получилось выиграть индивидуальную гонку, частично справился со стрельбой. На спринте немного не получилось, был другой ритм стрельбы и выше скорость, поэтому выполнить задачу, которую я поставил перед гонкой, быстро отстреляться. Не вышло. Стрелял быстро, но неточно, были «габариты», поэтому и расстроился. Возможно, не хватило практики скоростной стрельбы. На эстафете самочувствие было хорошим, мы в любом случае пытались бороться, сохраняя надежду, даже несмотря на большие отрывы от первых двух команд (ХМАО и Тюменская область. — Прим. «СЭ»). В любом случае это биатлон, и я, понимая непредсказуемость стрельбы, в том числе у соперников, шел на максимуме с первого круга, сохраняя надежду. В итоге — сохранили третье место составом команды с двумя молодыми ребятами и очень этому рады. Выступить здесь помогло то, что перед ЧР был этап Кубка Содружества в Сочи, мы там немного разогнались, и здесь мне уже было полегче.

— Мне показалось, что на «стойке» в эстафете у тебя был тремор.

— Да, потому что я всегда выхожу побеждать и, учитывая отставание при передаче от Эраста Иманбаева, до последнего надеялся на какой-то шанс, первые два круга шел очень сильно, подходил к рубежу быстрым темпом. Я же не знал, как соперники стреляют, и только когда уже залетал на рубеж, увидел, что они уже ушли, не допустив ошибок. В этот момент тремор меня и догнал, что, конечно же, сказалось на «стойке»: когда встал один, было, конечно, сложнее стрелять. Думаю, если бы стреляли вместе, на азарте борьбы, было бы полегче. А так я подошел, ноги уже тяжелые, пульс высокий, и это все начало отдавать в руки.

— Какие мысли были в этот момент?

— Понимал, что нужно просто точно отработать. После первого дополнительного патрона показалось, что я попал, начал скидывать винтовку, затем понял, что нет, и пришлось дорабатывать уже более спокойно.

— На третьем круге какое бы отставание смог выбрать?

— Там бежали Даниил Серохвостов и Михаил Бурундуков, и на таком быстром, скоростном кругу выбрать много не получится. Думаю, о каком-то шансе можно было бы говорить, будь между нами секунд пятнадцать, учитывая скорость того же Даниила. И Ханты-Мансийск, и Тюмень в эстафете хорошо отработали, они молодцы.

На летнем чемпионате России в Чайковском Латыпов выиграл индивидуальную гонку и стал бронзовым призером в эстафете в составе сборной Башкортостана.