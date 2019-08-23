Латыпов и Глазырина стали третьими в суперспринте на ЧМ по летнему биатлону

Российские спортсмены Эдуард Латыпов и Екатерина Глазырина стали третьими в суперспринте на чемпионате мира по летнему биатлону в Раубичах (Белоруссия). Об этом сообщается на официальном сайте Союза биатлонистов России (СБР).

Победителем суперспринта среди мужчин стал Тимофей Лапшин, который выступает за Корею (14.07,6). Второе место занял словенец Клемен Бауэр (+14,5).

Чемпионат мира по летнему биатлону. Раубичи (Беларусь)

Суперспринт. Мужчины

1. Тимофей Лапшин (Корея) — 14.07,6 (0+0)

2. Клемен Бауэр (Словения) +14,5 (1+1)

3. Эдуард Латыпов (Россия) +31,6 (0+0)

На первой строчке расположилась украинка Валентина Семеренко (15.58,8). Второе место у чешки Люции Харватовой (+0,1).

Суперспринт. Женщины

1. Валентина Семеренко (Украина) — 15.58,8 (0+2)

2. Люция Харватова (Чехия) +0,1 (1+3)

3. Екатерина Глазырина (Россия) +0,4 (0+2)