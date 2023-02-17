Латыпов чувствует, что мог бы бороться за медали чемпионата мира

Победитель спринта на финальном этапе Кубка России в Чайковском Эдуард Латыпов прокомментировал итоги гонки и оценил свою готовность бороться за медали чемпионата мира.

«Первая гонка прошла немного тяжеловато, пришлось подстраиваться под трассу, которая отличается от других. Она здесь более пологая. К стрельбе нужно подходить грамотно. Сегодня был один штраф, поэтому на следующих гонках нужно исправиться. Пик формы подходит. Чувствуется, что удается держать хорошую скорость, хоть и есть небольшие недочеты. Это сегодня первая гонка, и небольшой морозец внес коррективы. Дальше будет чуть полегче. Серохвостов сравнил меня с Йоханнесом Бе? Приятно, что соперники так оценивают. Гонка была отличная, не всегда получается уходить в преследовании с таким преимуществом. Будем прорабатывать и такую ситуацию. Стараюсь показывать стабильные результаты и высокую скорость, чтобы быть на чеку и в будущем быть готовым вернуться на международный уровень. Я думаю, что в нынешнем состоянии мог бы бороться на чемпионате мира, но трудно оценить этот момент, потому что мы там не соревнуемся, но внутри есть уверенность, что мы могли бы бороться за медали на чемпионате мира», — приводит слова Латыпова Metaratings.ru.

Латыпов, представляющий республику Башкортостан, преодолел 10-километровую дистанцию спринта с одним промахом за 23 минуты 57,2 секунды. Второе место с единственным промахом занял представитель Новосибирской области Даниил Серохвостов (+38,6), а замкнул тройку лучших представитель Удмуртии Ильназ Мухамедзянов с двумя промахами (+1:01,5).