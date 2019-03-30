Лариса Куклина: "Я своему тренеру заранее сказала, что выиграю пасьют"

Ямальская биатлонистка Лариса Куклина, выигравшая гонку преследования на чемпионате России в Тюмени, отметила важность стрельбы. Она закрыла 19 из 20 мишеней.

– Конечно, стрельба играет большую роль. Рад, что она мне удалась. Стрельба у меня вообще получается в течение всего сезона, – цитирует Куклину "Тюменская арена".

– Вам даже ветер не мешал. Который ощутимо гулял на рубеже?

– Я по приезду в Тюмень сразу сказала, что настроена бороться за победу. И своему тренеру из команды Ямала заранее обещала, что выиграю пасьют. Рада, что сумела сдержать слово. Мне хочется бегать, я получаю удовольствие от того, что делаю.

– Вы побежите всю программу чемпионата?

– Поговорю еще с тренером. Но хотелось бы бежать и масс-старт. И эстафету.







