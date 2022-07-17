Лариса Куклина выразила соболезнования родным Малиновского

Биатлонистка сборной России Лариса Куклина выразила соболезнования в связи со смертью чемпиона мира и Европы среди юниоров Игоря Малиновского.

«Вечная память... Соболезнования родным, близким, друзьям...» — написала Куклина в своих социальных сетях.

Вчера, 16 июля, стало известно, что вертолет, пилотом которого был Малиновский, пропал на Камчатке. Вертолет следовал по курсу вулкан Узон — село Мильково и не вышел на плановый сеанс связи в указанное время.

Сегодня, 17 июля, пропавший борт был обнаружен в районе перевала Семячкова, в 13 километрах от вулкана Узон. Все три человека, находившихся в вертолете — Малиновский и два его пассажира — погибли.